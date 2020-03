García-Page, en El Cascabel: "Le deseo a Sánchez que su coalición acabe con Podemos fuera del Gobierno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad sobre el coronavirus, el conflicto del IVA no pagado a las comunidades autónomas, la situación del independentismo en Cataluña y el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos.

Sobre el coronavirus, ha explicado que “en España tenemos un sistema de salud pública que, desde que estoy en política y con quien haya gobernado, funciona muy bien. Se está intentando evitar que este episodio de gripe se mantenga en el tiempo. Lo ideal sería acabar con ello y que desaparezca no porque haya un grave riesgo de mortalidad, sino porque, si no, va a ser muy difícil de acabar con él. En España la gente se organiza y se disciplina. Estoy contento de cómo se está abordando el tema”.

Además, ha señalado que “confío en que no peligre la Semana Santa. Todo el mundo trabaja con la intención de que no se tengan que ver afectadas las grandes concentraciones de población. Si se decretara el confinamiento de la población, claro que se acabarían muchas cosas, pero si la gente puede seguir saliendo de casa, por el momento se puede controlar la situación. Sí que habría que tener una norma prudente en un momento determinado. Hay que informar muchísimo a la población para que cualquier persona que se encuentre mínimamente indispuesta, que alerte y no salga de casa. Hay que evitar incluso que vayan a los hospitales porque pueden contagiar al resto. Lo ideal es que el personal médico se desplace hasta el domicilio”.