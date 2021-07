Francia desaconseja veranear en España y Portugal

Francia aconseja a sus ciudadanos que no vengan de vacaciones a España y Portugal por el aumento de contagios y el avance de las nuevas variantes. Incluso, las autoridades no descartan aplicar medidas de restricción para los viajes a los que son dos de los destinos preferidos por los franceses.



"Los que todavía no han reservado, eviten Portugal y España en sus destinos", ha señalado este jueves en la televisión France 2 el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, que ha dicho que "es un consejo de prudencia, una recomendación en la que insisto". "Es mejor -ha añadido- quedarse en Francia o ir a otro país".