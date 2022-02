Fabiola Martínez aclara el estado de salud de Bertín Osborne tras cancelar su agenda: "He hablado con él"

Hace diez días, Bertín Osborne publicaba un vídeo en sus redes sociales que dejaba preocupados a sus seguidores. Tras haber pasado el covid durante las pasadas navidades, el artista y presentador, arrastra secuelas de la enfermedad que le obligaban a aplazar la gira de conciertos con la que conmemorará sus 4 décadas en el mundo de la música.

"Me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado. El médico me ha dicho que son las secuelas lógicas, o por lo menos normales, después de un covid como que yo he pasado", explicaba el artista hace unos días en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores su decisión de hacer un parón para intentar recuperar las fuerzas: "En las últimas dos semanas he tenido eventos en las que lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien".

Horas más tarde, su hija, Eugenia Osborne, intentaba tranquilizar a los seguidores del cantante señalando que su padre no había cancelado sus conciertos, sino que solo los había "aplazado" a la espera de encontrarse mejor. "Le han quedado unas secuelas y está más cansado de lo normal, pero bueno que en seguida se pondrá bien y seguirá con su trabajo", declaraba su hija.