Expósito sigue desde Kiev narrando el discurrir de la guerra y recogiendo desgarradores testimonios

La clave de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE tiene hoy un tinte especial: "Estad atentos al mediodía", dice Expósito, "vamos a entrevistar a alguien al que cualquier periodista del mundo querría entrevistar hoy".

Habrá que esperar un poco todavía para saber de qué protagonista se trata.

De momento Expósito nos ha presentado a tres mujeres: Julia, Oksana y Ruslana.

Julia, orgullosa de que su hijo luche por Ucrania

Julia es profesora de español en una de las principales universidades de Kiev. Durante la guerra he podido entrevistarla un par de ocasiones, siempre por teléfono. Ella me contaba como eran los cortes de luz, como conservaba los alimentos cuando la nevera no funcionaba. Hoy la he visto cara a cara. He visto esa media sonrisa amarga que tienen todos los habitantes de Kiev y le he preguntado por su hijo, la última vez que hablé con ella quería entrar en el Ejército.

El chico, a sus 19 años ha dejado sus estudios en la universidad y se está preparando para ir a la zona del frente, "como madre tengo miedo", dice Julia.

Oksana, el desgarro de perder al marido en un ataque ruso

La que más me ha impactado: Oksana, tiene unos 40 años y me la he encontrado en el cementerio de Bucha llevando flores a la tumba de su marido que murió en el frente de Bajmut.

"Este hombre de la foto es mi marido, murió cerca de Bajmut defendiendo a Ucrania. Estuvimos cuatro meses sin poder celebrar su funeral porque su cuerpo estaba en el campo de batalla. Murió en un ataque de la artillería rusa. Para nosotros es muy importante tener un lugar al que venir para rezar por él y recordarle y respetar su sacrificio".

La voz melodiosa de Ruslana para calmar el miedo

Por último, Ruslana es una voluntaria en una parroquia que se ha acostumbrado a bajar a esos refugios. Lleva más de dos meses sin tener que esconderse bajo tierra. Es cantante de ópera y pone los pelos de punta cuando se meten en los refugios y alguien como ella se pone a cantar.

Los pelos de punta.

¿Cómo suena una bomba que te cae al lado?

Mira que hemos hablado de la guerra y de los ataques, ¿cómo suena una bomba, cómo se siente una bomba cuando estalla al lado? El padre Vitali, las bombas estallaban al lado de su parroquia en Bajmut, "cada bomba tiene su propio sonido, pero tienen una característica en común. Primero hacen un sonido como un silbido y luego viene la explosión. Ahí no puedes respirar, es como si los pulmones te empujaran hacia atrás del cuerpo. Y luego te viene el pensamiento de ¿qué ha pasado? Y empiezas a imaginar toda la destrucción".

Cuando te cuentan cómo se les oprime, cómo se quedan sin respiración, entre el susto, el humo y la pólvora, es brutal.