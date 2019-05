Expósito: "La reunión entre Pompeo y Lavrov, sobre Venezuela y Siria"

Tiempo de lectura: 1



Dos reuniones marcan la jornada. Me refiero en primer lugar a la cumbre en Finlandia entre Sergei Lavrov y Mike Pompeo. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y de Estados Unidos. ¡¡¡Cómo me gustaría tener un micrófono bajo la mesa de esa reunión!!! O en su defecto, que uno de los dos me contara la verdad. Eso en Finlandia. Aquí, Pedro Sánchez recibe en Moncloa a Pablo Casado, y mañana a Albert Rivera y a Pablo Iglesias. Los saludos son algo así. Pedro recibe a Pablo Casado: "hola Pablo, te lo dije, que no me echabas de aquí ni con aguarrás". A lo que Pablo le sonríe y le comenta donde despachaba con Aznar cuando trabajaba en su gabinete.