La esperanza de los obispos de las provincias de Valladolid y Madrid: "Es ocasión para recuperar los vínculos"

TRECE y COPE.es han emitido este domingo el programa 'Tus obispos te acompañan', donde por primera vez en televisión, los principales representantes de la Iglesia de nuestro país se han unido al unísono para lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, donde los españoles vivimos aislados, en estado de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus.

Un programa excepcional para una situación inédita como la que vivimos que ha estado pilotado por José Luis Pérez y María Ruiz. Se trata de un recorrido por la esperanza y por la fe, en una firme apuesta por la confianza y la fortaleza.

En los últimos días el Papa Francisco nos invitaba a orar juntos en estos días de sufrimiento para vencer al miedo. Es lo que han hecho las 14 provincias eclesiásticas de nuestro país, porque hoy por hoy es más necesario que nunca escuchar su mensaje de esperanza. Repasamos este martes los mensajes que transmitieron los obispos de las provincias eclesiásticas de Valladolid y Madrid.

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE VALLADOLID

Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española: “Cada uno de nuestro pueblos y ciudades tienen una advocación querida para dirigirse al Señor, para mirar a María. Quisiéramos, como María, saber guardar todo lo que está pasando en nuestro corazón, quisiéramos recibir de Jesús el amor misericordioso para ofrecerle en estos días en el que resulta tan necesario”.

Para concluir, Mons. Argüello llama a los fieles a fijarnos en el Sábado Santo para vivir este año la Semana Santa, el Triduo Pascual: “Fijarnos en María en sábado, en María Dolosa, angustia y piedad que, por una parte, experimenta la Cruz y por otra tiene confianza en la Resurrección”.

Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid: ​La oración y la fe constituye un aliento en nuestra vida. Y es que tal y como afirma en su mensaje de esperanza el Arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez desde su despacho con el cuadro de Santa Teresa de Jesús contemplando a Jesús a toda columna, “todos queremos contribuir de una manera solidaria a superar, a soportar y a cargar con esta prueba, esta encrucijada que estamos atravesando. Unos y otros queremos contribuir según nuestra misión y nuestra tarea a alentarnos en esta oscuridad. La oración y la fe nos da fuerza para cargar con la Cruz. La oración en cada momento es un aliento en nuestra vida. Adelante, queridos amigos, hay esperanza”, reflexiona el cardenal Blázquez.

Monseñor César Franco, obispo de Segovia: "Como obispo de Segovia, quiero transmitir en nombre de la diócesis y de todos los sacerdotes nuestra comunión con los que estáis sufriendo, los familiares y todos los técnicos de la sanidad para haceros llegar también nuestra oración y nuestra compañía, aunque estemos lejanos, en estos momentos de dolor y de sufrimiento que todos llevamos como una prueba. No entendemos, no comprendemos.

No somos dioses como para poder parar algo que nos gustaría detener, pero sí tenemos fe y confianza en el Señor que recoge todas las dificultades, enfermedades y dolencias de los hombres. Por eso, la Iglesia de Segovia está muy unida a todos vosotros. Insisto mucho: tened confianza, tened esperanza, no temáis. La oración es lo que más puede y lo que mas vence. Nos decía hoy Tertuliano: “Vence hasta Dios”. Concédenos las gracias que le pedimos".

Monseñor Jesús García Burillo, Administrador Apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo: “Desde esta capilla cada día mando un mensaje a todos los fieles de Ciudad Rodrigo. Está coincidiendo la Cuaresma con este tiempo tan duro y tan difícil, de confinamiento, de virus, de pandemia, de muerte en muchas ocasiones. Si vivimos el espíritu de la Cuaresma, sin embargo, sabemos que el final es un final de vida y un final de Resurrección.

Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra actitud durante todo este tiempo de sufrimiento, de sacrificios, de limitación, de nerviosismo tantas veces. En estas circunstancias, se nos ofrece la oportunidad de tener una vida interior más rica, de tener una humildad mayor, de ejercitar nuestra vida fraterna entre la familia, con la cual estamos aquí ceñidos y limitados. Y, sobre todo, esperando la vida y esperando la Resurrección. Que el Señor resucitado nos acompañe durante todo este tiempo de esperanza, de limitación, de sacrificio. Mi felicitación, mi ánimo y mi esperanza para todos”.

Don José Francisco Matías, Administrador diocesano de Zamora: "Hace seis meses que fui elegido para este cargo. Estoy como todo ciudadano responsable, y gracias a Dios somos la gran mayoría, padeciendo el confinamiento impuesto para evitar los contagios del coronavirus. Situación dura y difícil para todos, que tenemos que abordarla desde la responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos y de cuidar a los demás. Y de mantener la esperanza y la confianza de que esto pasará porque Dios no nos abandona en nuestras necesidades.

Son, amigos, momentos de reflexión sobre la vida y los valores por los cuales nos movemos en ella y de profunda oración para que esto termine pronto y con el menor sufrimiento. Mi agradecimiento a todos, a los que aguantan quedándose en casa y a los que de una u otra forma colaboran para ir dando respuestas a esta realidad de sufrimiento y muerte que nos rodea. Que no perdamos el ánimo, la esperanza y la paciencia"

PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

Arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro: Toda España precisa de un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles. Especialmente compleja es la situación que se vive en la Comunidad de Madrid, que abarca una cuarta parte de los infectados del COVID-19 y la mitad de los fallecidos. En este contexto, el cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, ha trasladado a los madrileños y al resto de la ciudadanía española un mensaje de esperanza, especialmente para aquellos que están sufriendo en su máxima intensidad este problema sanitario: “Pese al sufrimiento, son capaces de vivir en estos momentos esa solidaridad entrañable, esa caridad y entrega de unos a otros que hace posible que tengamos motivos para vivir en esperanza”, manifiesta el cardenal en su mensaje.

Además, recalca que “somos capaces de ayudarnos y de entregar a los demás lo que el Señor quiere que entreguemos. Es verdad que el Señor está con nosotros. Gracias de corazón, vivid esta entrega y vivid esta dimensión de amor hacia todos los hombres. Madrid da esperanza a España”, reflexiona Don Carlos Osoro.

Monseñor Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá de Henares: "Desde la diócesis de Alcalá de Henares os mando mi bendición y os prometo mi oración por todos vosotros, particularmente por los enfermos y los difuntos. Vivimos una situación limite, y en esta situación limite se nos da a la vez, junto con las penas, una ocasión de gracia. Esta es una buena ocasión para volver el corazón a Dios y también para reconsiderar las cosas más básicas de nuestra vida.

Es una ocasión espléndida para recuperar los vínculos familiares, la oración familiar y todo aquello que mueva nuestra caridad fraterna. Os invito a estar verdaderamente atentos a todas las necesidades como lo hacemos en cada diócesis. No tenemos que tener ningún miedo. Para nosotros la esperanza es Cristo. Él es el vendedor del pecado y de la muerte. Él nos dijo: “En la vida encontraréis luchas, pero no tengáis miedo. Tened valor, yo he vencido al mundo”.

Monseñor Ginés García, obispo de Getafe: “Desde el Cerro de los Ángeles, en el centro de España, bajo la mirada del Sagrado Corazón de Jesús, que sigue teniendo los brazos abiertos para acogernos, os saludo a todos en este momento tan decisivo de nuestra historia. Un momento lleno de tristeza, de angustia ante algo desconocido, ante la enfermedad y la muerte de tantas personas a las que queremos, muchas las conocemos claro, pero también un momento, al mismo tiempo, para la esperanza, la confianza en el Señor. Aquí resuena de un modo especial esa jaculatoria que todos hemos aprendido de niño y que la hemos repetido “Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”. Pues yo os invito a todos, desde la esperanza, a repetir “Sagrado Corazón de Jesús en ti confiamos”.