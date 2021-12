Cuando todos miraron a Araceli: un año de la primera vacuna contra la covid-19 en España

Este lunes se cumple un año de aquel momento imborrable para la historia: Araceli, de 96 años y residente en un centro de mayores, se convertía en la primera española en vacunarse contra la covid-19 en España que manifestaba el deseo de que el virus nos dejara en paz. Su anhelo, que era el de todos, no ha acabado de cumplirse si se tiene en cuenta que España está inmersa en la sexta ola de la pandemia y que las familias vivirán de nuevo las navidades en medio de récords de contagios e incertidumbre.



Pero lo cierto es que ya hay casi 38 millones de españoles con doble dosis de la vacuna, en torno al 80 % de la población, que los niños han iniciado el camino a la inmunización y que buena parte de los mayores de 60 años ya tiene puesta la dosis de refuerzo. La vacuna, que no ha encontrado apenas detractores en España, ha salvado según los expertos unas 100.000 vidas y ha evitado que los contagios no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes.