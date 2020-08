Verónica Guerrero: “La lentitud de la justicia hace más daño que el propio okupamiento”

Guerrero es clara a la hora de explicar las situaciones que se dan en el marco legal en España: “En España pasando más de 48h se necesita iniciar un procedimiento judicial para echar a un okupa de tu propia casa, pudiendo dilatarse el asunto hasta en 3-4 años, ya que no se considera un delito flagrante”. Por el contrario, explica, en Francia y Holanda cuando alguien denuncia una situación similar en 24 horas los han echado de la vivienda.

Ana Samboal contundente exponía una cuestión a la abogada: “Que la carga de probar que es tu casa, la lucha, recaiga en la víctima y no en el acusado no es muy propio de una democracia”. A lo que Guerrero contestaba con una explicación sencilla, pero que no convencía a la presentadora: “Cuando alguien denuncia, tiene que demostrar lo que denuncia. Si yo denuncio una okupación, yo tengo que demostrar esa es mi casa. ¿Es el colmo? Sí”.

Verónica Guerrero recomienda mandar un requerimiento notarial para que abandonen la casa que, junto a las facturas de suministros, escrituras de la casa, el propietario pueda interponer una denuncia, y que en ningún caso puedes cortar luz o agua porque se puede volver en tu contra y que te denuncien a ti por acción.