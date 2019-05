Expósito sobre Rubalcaba: "Su mayor orgullo, haber sido ministro de Educación"

Tiempo de lectura: 1



No se trata de hacer un panegírico. Como todo ser humano --y no te digo si en vida ha ejercido responsabilidades importantes-- Alfredo Pérez Rubalcaba cometió errores. Seguro que errores de los que se arrepintió vistos con perspectiva, como aquellos días posteriores al 11-M, determinados momentos de la negociación con ETA, hasta ciertos comentarios en los pasillos. Sencillamente me quiero referir a anécdotas, vivencias y experiencias que he compartido en mi vida profesional con Rubalcaba, fallecido este mediodía en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, tras el ictus que le sobrevino el pasado miércoles.