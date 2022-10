Cristina L. Schlichting: "España está en el juego de las potencias mundiales"

¡Muy buenos días España! Es domingo 16 de octubre. Bienvenido, si te incorporas ahora, a la cadena Cope y a tu programa, Fin de Semana. Te habla, en nombre de todo tu equipo, Cristina.

Hace temperatura primaveral, sobre todo por el día. Llueve en el oeste de Galicia, de la meseta y en el noroeste de Extremadura. Pero no se esperan grandes cambios.

Dos mujeres han ganado ayer los premios Planeta. La muy popular, Luz Gabás, autora de éxitos como “Palmeras en la Nieve”, se ha llevado el galardón principal. Su novela se titula “Lejos de Luisiana”. La finalista es Cristina Campos con “Historias de mujeres casadas”. Ambas nos visitarán a lo largo del programa y charlaremos con ellas de libros, literatura y lo que nos ofrecen para los días de sofá y manta.

Podría contarte que el Gobierno ha presentado por primera vez un doble presupuesto a la Unión Europea, con dos escenarios económicos diferentes, y que el que no conocíamos prevé una recaudación de impuestos mayor que la anunciada, de 24.000 millones de euros. Dinero importante en un año electoral. También decirte que Alemania ha desmentido a la ministra Margarita Robles, que afirmó que no se había contado con nosotros para el nuevo escudo antimisiles. Berlín reitera que el proyecto está abierto a España. Supongo que el PSOE, sencillamente, no quiere disgustar a sus socios de Podemos en este año en que vamos a las urnas, aunque sea imprudente descuidar la defensa con un vecino como Putin.