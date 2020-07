Cataluña multará desde este jueves por ir sin mascarilla, pero no será obligatoria en la playa

La Generalitat multará desde este jueves con hasta 100 euros a los ciudadanos de más de 6 años que no lleven mascarilla en Cataluña al salir de casa, si bien seguirán vigentes las excepciones para casos en que su uso sea incompatible, como practicar deporte o tomar el sol y bañarse en la playa.

La obligatoriedad de las mascarillas en el espacio público en Cataluña, aunque se garantice la distancia mínima de seguridad, ha sido impulsada por la consellería de Salud, en manos de la republicana Alba Vergés, y se ha acordado al mediodía en una reunión del comité del Plan de Emergencias de Cataluña (Procicat), cinco días después del cierre del perímetro en la comarca leridana del Segrià por un rebrote del coronavirus.

A primera hora de este miércoles, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado en el Parlament que a partir de mañana será obligatorio llevar mascarilla en Cataluña en los espacios públicos, tanto en el interior como en el exterior, una medida de refuerzo en la lucha contra el coronavirus que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que no le parecía mal.

En base a la Ley de salud pública, las personas que infrinjan esta nueva obligación sobre el uso de las mascarillas podrían ser sancionadas con hasta 100 euros, según ha detallado en rueda de prensa la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

La Generalitat ha aprobado esta propuesta sobre la obligatoriedad de las mascarillas en toda Cataluña cinco días después de decretar el cierre perimetral de la comarca del Segrià, donde se registra uno de los rebrotes más importantes del coronavirus en España, lo que ha comportado críticas de la oposición a la gestión del Govern.

En una rueda de prensa convocada de urgencia este mediodía, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha reconocido que pese a la nueva orden se mantendrán vigentes las excepciones al uso de mascarillas que se han aplicado en las últimas semanas, como por ejemplo en la práctica de deporte, pero no ha dado más detalles y se ha remitido a los documentos de Preguntas Frecuentes que publica la Generalitat en las redes sociales.

Pese a ello, hasta el momento la Generalitat no ha publicado ningún documento sobre Preguntas Frecuentes, por lo que la única concreción la ha hecho, ya por la tarde, el subdirector general de Coordinación de Salud Pública, Xavier Llebaria, quien ante la insistencia de los periodistas ha aclarado que seguirá estando permitido ir sin mascarilla en la playa.

Según Llebaría, se debe aplicar el "sentido común" y llevar mascarilla cuando es recomendable y no cuando es incompatible, como bañarse y tomar el sol. En concreto, la mascarilla se debe llevar al salir de casa y hasta entrar en zona de playa o para pasear por la arena o ir a un bar del paseo marítimo, pero no cuando se está tomando el sol o se va a bañar al mar. Al igual ocurre con el deporte, según ha afirmado Vergés, que ha asegurado que se debe llevar la mascarilla cuando se va a practicarlo pero no cuando se está ejercitando.

Sobre los estudiantes que mañana se examinan de selectividad, el consejo interuniversitario de Cataluña ha aprobado un documento, al que ha tenido acceso Efe, en que estipula que los alumnos deberán llevar la mascarilla para acudir al edificio y en los espacios comunes -a excepción de los que tengan dificultades respiratorias- pero que cuando estén en su sitio con toda la gente sentada y se hayan repartido las pruebas, se las podrán sacar mientras contestan si no tienen a nadie a un metro y medio.

Una vez hecho el examen, tendrán que ponerse la mascarilla de nuevo cuando lo entreguen y para salir del aula y mientras se mantengan dentro del edificio. También en los "casals" de verano los niños y niñas tendrán que acudir con mascarillas, aunque, según Vergés, si van a hacer una actividad incompatible con su uso, la pueden no llevar.

Para el sector del ocio nocturno catalán, la decisión del Govern de obligar a llevar mascarilla, aun con distancia de seguridad, otorgará "más normalidad" a las discotecas y ayudará a aumentar el aforo permitido y a "flexibilizar" la restricción de usar la pista de baile.

El secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (FECASARM), Joaquim Boadas, ha expresado en declaraciones a EFE que "si la gente tiene claro que hay que llevar mascarilla en todos sitios, es más fácil que lo cumpla también dentro del local y que se pueda ampliar el aforo".