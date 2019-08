El brutal desafío de Bertín Oborne a Rufián por criticar sus palabras sobre el feminismo

Bertín Osborne ha estallado en redes sociales contra el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, y contra la presentadora de radio, Julio Otero, contra los que ha arremetido por criticar sus palabras de esta semana contra el feminismo. En un entrevista en el País, Osborne señalaba que las activistas feministas deberían “desplazarse a lugares como Kuwait o Irán, donde "lapidan a las mujeres todavía y les hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas".

Ahora, en un vídeo publicado a través de su perfil en la red social Twitter, Bertín Osborne se ha defendido de las críticas del diputado en el Congreso de los Diputados. “Lo que he dicho es que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengan los hombres y no las mujeres. No hay ninguno”, explicaba el cantante sobre sus palabras en la entrevista. “Hay mas juezas que jueces, hemos tenido ministras, vicepresidentas del Gobierno... En el deporte las mujeres hacen cosas que no hacían antes, juegan al fútbol y son boxeadoras, ¿cuál es el problema?” se defiende Osborne.