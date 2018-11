Borrell insiste en que no dimitirá: "No tendría lógica"

Tiempo de lectura: 1



El ministro de Asuntos Exteriores, para la UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este jueves en que no dimitirá tras ser sancionado por la CNMV por la venta de acciones de Abengoa. "Si he renunciado a recurrir (la sanción) por mi condición de ministro, no tendría mucha lógica que no recurriera por ser ministro y luego dimitiera de ministro", ha asegurado.