La Bolsa pierde el listón de los 9.000 puntos pese a la «ayudita» del presidente de la Reserva

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, alivió ayer las dudas de los mercados. De hecho, el índice Nasdaq de empresas tecnológicas se mueve es tarde en máximos históricos, mientras el Dow Jones de industriales y el S&P 500 no están muy lejos de los suyos. El gobernador del banco central estadounidense aseguró que el repunte de la inflación es temporal y que no habrá subida preventiva de tipos de interés. Tuvo especial cuidado en insistir en que la subida del IPC es transitoria. En mayo, recordemos, los precios se dispararon en Estados Unidos hasta el 5 por ciento en tasa anual. Pero ayer Powell remachó el mensaje de que no tocará tipos hasta que se alcance el pleno empleo.