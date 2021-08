Barbosa: "¿Los valores son lo primero que deben abordar los colegios?"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este miércoles 11 de agosto de 2021.

Comienza un nuevo día, después de que la noche se haya quedado ideal para estar al raso y contemplar las perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Ese, desde luego, era un buen plan para que el que pudiera hacerlo. Porque es verdad que, en la mayor parte del país, lo de meterse en la habitación a tratar de dormir, con la ola de calor que acaba de comenzar como que no apetecía mucho.

Nos espera un semanita de temperaturas que pueden llegar a los 47 grados en algunos puntos, con noches tropicales que no bajarán de 22. Vamos, va a ser una ola de calor lo que se dice “full equip”con todos los extras incorporados: bolsa de aire caliente africano, polvo en suspensión, etc, etc, etc...Así que nada, a ver quién es el guapo que no pone el aire acondicionado, ni que sea un ratito. Y eso, sabiendo además que la próxima factura de la luz amenaza con salir del buzón directamente pegando bocados.