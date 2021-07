Ángel Expósito: "El problema de fondo es que Alberto Garzón es ministro del Gobierno de España"

Nos podemos poner estupendas con el asunto de la carne o con la última chorrada sobre los padres o el femenino y el masculino, o sobre cualquier otra tontería. El problema de fondo no es lo que diga Garzón. El problema de fondo es que Alberto Garzón, casi se me escapa Baltasar, es ministro del Gobierno de España.

El problema no es el contenido de lo que diga, ya sea de la carne, de la hostelería o del turismo. El problema es que alguien, en este caso Pedro Sánchez, le nombró miembro del Consejo de Ministros. Y como él, el ministro de Universidades que creo que anda por ahí. El de Ciencia; el de Cultura; el de Administración Territorial; la de la Agenda 2030, que tela lo de Ione Belarra; la de Igualdad; las cuatro vicepresidencias, etc...

No nos fijemos en la anécdota, aunque los del sector cárnico dirán: “ya, ya... anécdota tu padre”. No nos fijemos en la tontería de la noticia en sí, porque el problema de fondo es la composición del Gobierno. El problema de fondo y el protagonista no es Garzón, es quien le nombra ministro a él y en compañía de otros.