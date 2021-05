Ángel Expósito, desde una base del Ejército del Aire: "Son auténticos ángeles de la guarda"

Con el helicóptero Super Puma del servicio aéreo de rescate en la base de Gando en Gran Canaria. Esta misma gente fue quién rescató hace unos días esos tres cuerpos supervivientes entre decenas de cadáveres en un cayuco.

Es impresionante la vocación, la dedicación y no sé hasta qué punto somos conscientes de la labor que hacen. El sacrificio, el servicio y la importancia. He tenido la oportunidad de que me bajaran en una plataforma en una maniobra, de que me subiera un rescatador y te puedo asegurar que son auténticos ángeles de la guarda.

En la base del @EjercitoAire en #Gando, sede del 802 escuadrón: El #SAR (Safety And Rescue). ¡Qué experiencia! ¡Qué sensación! ¡Qué valor y qué vocación la de estos soldados! pic.twitter.com/SXUWa6aJew — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) May 27, 2021





A la pregunta de si tienen miedo... la respuesta es miedo nunca. Impresión, lágrimas después del operativo. Pero durante, sangre fría, preparación al máximo y servicio 24/7. Es impresionante. Servicio aéreo de rescate en Gando, Gran Canaria.