Pilar Cisneros: «Habrá sopresas»

Tiempo de lectura: 1



Cada vez queda menos para unas elecciones que serán históricas. El próximo domingo 28 de abril los españoles están llamados a las urnas y los indecisos se tendrán que decantar por una de las opciones. Pasados ya los dos debates electorales, Pilar Cisneros, presentadora de 'La Tarde' ha querido analizar lo poco que queda de campaña y lanzar un pronóstico de los posibles resultados.

Aunque, ya de primeras, señala de la dificultad de la empresa. “La lógica y todas las encuestas me dicen que ganará Pedro Sánchez de calle y que tendrá posibilidad de formar gobierno”, apunta la periodista, aunque no muy segura de ello. “Yo no lo acabo de ver tan claro”, ha comentado Cisneros reconociendo también que posiblemente se esté “tirando a la piscina sin saber si hay agua o no”.

“Creo que puede haber sorpresas”, vaticina la presentadora de 'La Tarde'. “Tal vez resulta que las derechas sí que suman” pero, como dice Pilar Cisneros, “el lunes después de las elecciones sabremos qué pasa”.