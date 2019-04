De Haro: «La derecha no gobernará por la aparición de Vox»

Tiempo de lectura: 1



Cada vez queda menos para unas elecciones que serán históricas. El próximo domingo 28 de abril los españoles están llamados a las urnas y los indecisos se tendrán que decantar por una de las opciones. Pasados ya los dos debates electorales, Fernando de Haro, presentador de 'La Tarde' ha querido analizar lo poco que queda de campaña y lanzar un pronóstico de los posibles resultados.

“Vamos a jugar”, ha comenzado diciendo con energía de Haro. Aunque, como ha reconocido, “si supiera lo que va a pasar, no estaría aquí, delante de la cámara, porque estaría asesorando a alguien que quiere conocer el futuro”. Con todo, el periodista se lanza a “arriesgar” y afirma que “las encuestas no están equivocadas”. Y es que, según Fernando de Haro, aunque hay ocho millones de indecisos, no son “indecisos absolutos”. “Esos indecisos van a ir distribuyéndose en los próximos días por los partidos que ya tienen afianzada su posición”, ha explicado.

Por todo ello, el presentador de 'La Tarde' afirma que “va a ganar Sánchez, va a necesitar del voto independentista, y la derecha, que sumando tiene un porcentaje mayor que la izquierda, no puede gobernar por la aparición de Vox”.