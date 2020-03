El viaje de Fernando de Haro a la frontera entre Turquía y Grecia, entre lo mejor de este jueves

Audio

El presentador de 'La Tarde' de COPE, Fernando de Haro, desde la frontera entre Grecia y Turquía. Estoy a 500 metros apróximadamente del punto fronterizo donde hay un campo de refugiados de unas 5.000 personas donde ayer murió una. Tengo delante de mi un campo de tierra y mucha gente que va y viene. Salen de ese campo de refugiados para buscar algo de comida, abrigo en los pueblos cercanos. Los rostros son muy variados, afganos con sus rostros orientales, hay sirios que son muy blanquitos, rubios, algunos de ellos, marroquíes, han venido hasta este campo con la esperanza de que se les abriera la frontera a la Unión Europea.

El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, ha sido elegido por la Asamblea Plenaria presidente de la Conferencia Episcopal Española para los próximos cuatro años. De los 87 electores (cuatro cardenales, doce arzobispos, 48 obispos, 18 obispos auxiliares y cinco administraciones), un total de 55 han votado por la opción de Monseñor Omella, siendo elegido en segunda votación por mayoría absoluta.

El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha sido elegido Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2020-2024. El cardenal fue elegido en tercera votación, con el apoyo de 47 electores de un total de 87.

El obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ostenta el cargo de secretario general y portavoz del organismo episcopal desde noviembre de 2018, por lo que no será hasta 2023 cuando la Asamblea Plenaria cuando se renueve esta responsabilidad, ya que son elegidos cada cinco años.

Audio

La CEOE y CEPYME lanzaban un comunicado este miércoles criticando duramente la gestión del coronavirus por parte del Gobierno al crear una “alerta y confusión” al difundir una guía de actuación en el ámbito laboral. En una entrevista este jueves en “Herrera en COPE”, el presidente de la CEOE Antonio Garamendi ha ratificado que es “un grave error” que se difundan estas medidas en los trabajos “porque no corresponden con la evaluación del riesgo efectuada por el ministerio de Sanidad”.

Lo más claro es si el vuelo se cancela por la compañía, como está ocurriendo con el recorte de rutas. Tienen que cambiarle el billete o devolverle el dinero. Desde Exteriores se recomienda no viajar a las zonas afectadas, pero eso no conlleva la devolución del billete. En el caso de vuelos a Japón o Italia las aerolineas están ofreciendo, en determinadas fechas, el canje para otras rutas. Lo hacen Iberia, Vueling, Ryanair y Air Europa, pero no hay un directiva al respecto, dependerá de cada compañía. Otra cuestión es anular el billete a cualquier otro lugar por miedo al contagio. En ese caso hay que tener en cuenta la tarifa y penalizaciones. Air France sin embargo sí propone el cambio de cualquier vuelo o el reembolso en un bono para utilizar en un año.

Vídeo

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' analiza en su videoblog de hoy la situación migratoria en la frontera entre Turquía y Grecia. “Asistimos como si nada a otra crisis humana brutal”. El comunicador de COPE hace hincapié en reseñar que es una crisis humana y no humanitaria. Añade además que de nuevo se produce en la frontera de Europa con Turquía con ciudadanos en muchos casos de origen “sirio y asiático”. Ante ello Expósito da una serie de claves para ver la situación actual en la frontera entre Turquía y el país heleno.

En primer lugar incide en que “la inmensa mayoría de estos desesperados provienen de Afganistán” Unos migrantes cuya situación económica es muy pobre y que “Erdogán los utiliza para sus intereses económicos y políticos internos” según argumenta el presentador de 'La Linterna'. Actualmente las personas son rechazadas tanto en su intento de cruzar al país griego así como en su intento de dar marcha atrás e intentar deshacer el camino hecho.