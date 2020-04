El tercer programa de "Área 27", con Alberto Herrera en RockFm, arranca con grandes dosis de rock n roll de la mano de Free y Barefoot Jerry, estos últimos en su versión sureña. Escucharemos una de esas piezas tempranas de la banda inglesa tan conocida por su clásico “All right now” que, dada su popularidad, eclipsó el gran trabajo del cuarteto y los grandes discos que sacó a posteriori. Seguido del “Smokies” de los de Nashville, una de esas bandas olvidadas con el tiempo y que no obtuvo la importancia que merecía. Auténticos genios a los mandos de un rock sureño que se teñía en ocasiones de country, de blues o de folk.



Disfrutaremos por primera vez en Área 27 de grandes artistas como Todd Rundgren, el gran Jimi Hendrix o algunos cuya luz se ha apagado recientemente, como la de Dr John, que sufriría un infarto a las puertas de este último verano, dejando así a sus espaldas una carrera tremenda sobre los escenarios, que tanto le vieron brillar con su sombrero y su piano.



Como olvidarnos de la fusión rock-latina que dejó impresa un tal Mink Deville allá por el año 1977 con su álbum 'Cabretta', trabajo algo incomprendido por aquellos seguidores puros del rock más crudo pero vitoreado por otros tantos amantes del género.

Repite por primera ocasión un Stephen Stills, esta vez a los mandos de su primera aventura musical de prestigio, unos Buffalo Springfield que vendieron más de un millón de copias con una de sus canciones más laureadas, “For what is Worth”.



Y todo esto acompañado de otros grandes artistas como Paul Simon en solitario, un Tony Joe White llevando el “swap” por bandera, un veterano Boz Scags o la gran Aretha Franklin en su plenitud musical. No te pierdas todo esto y mucho más en esta tercera edición de "Área 27" con Alberto Herrera.