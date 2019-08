La polémica de Espinosa de los Monteros con un diputado socialista, entre lo más visto de la semana en COPE

1. Hermann Tertsch (Vox) pone en su sitio a Carmen Calvo por su homenaje a las 13 Rosas con esta polémica de TVE

Vídeo

El eurodiputado de Vox ha recordado esta polémica de la televisión pública a la vicepresidenta del Gobierno en funciones.

2. El mensaje del padre de Marta del Castillo a Pedro Sánchez y Otegi que ha levantado ampollas en las redes

Vídeo

Sigue levantando ampollas las declaraciones realizadas por el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, después de que recientemente publicara un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, por el que advertía que los 250 presos de la banda terrorista ETA serán recibidos por sus seguidores.

3. La tajante respuesta de Espinosa de los Monteros a un socialista que acusaba a “su abuelo” de franquista

Vídeo

El diputado del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso de los Diputados, José Zaragoza, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje refiriéndose a la familia del portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros.

4. El salvaje ataque con cuchillos a un policía local en Punta Umbría (Huelva)

Vídeo

El Jefe de la Policía Local de Punta Umbría, Antonio Garrido, ha resultado este mediodía herido por arma blanca en el transcurso de una intervención contra la venta ambulante desarrollada en la playa, que por el momento se ha saldado con tres detenidos.

5. Dani Mateo se lleva una tajante respuesta de Jiménez-Becerril, hijo de padres asesinados por ETA

Vídeo

Alberto Jiménez-Becerril García, hijo de concejal sevillano del PP asesinado por ETA, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortíz, ha respondido de una forma contundente a un tuit del humorista Dani Mateo. El presentador catalán publicaba este domingo en la red social Twitter un polémico tuit en el que hacía un paralelismo entre ETA y Franco: “Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir”, escribía.