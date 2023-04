La petición que le hizo a Juanma Castaño su hijo sobre Ibai Llanos: "Me mataron"

Este lunes, 17 de abril, Juanma Castaño recibía el I Premio Europea Media por su impacto profesional entre jóvenes y estudiantes. El director y presentador de 'El Partidazo de COPE' recibía el galardón en la Semana de la Comunicación y el Marketing 2023celebrada en la Universidad Europea.

El galardón se lo ha entregado la directora de Europea Media, Rosa Mª Mateos. Además, el presidente de la Fundación COPE, Rafael Pérez del Puerto, ha acompañado al periodista en el acto y ha intervenido en la inauguración junto a la presidenta y CEO de la Universidad Europea de Madrid, Otilia de la Fuente.

Juanma Castaño aclara la polémica por la primera entrevista de Messi en el PSG

Antes de recoger el premio, Juanma Castaño compartió con los presentes algunas anécdotas de su etapa como profesional, además de recordar sus inicios. Durante la charla, se recordó la polémica generada en torno la entrevista de Ibai Llanos a Leo Messi, cuando el jugador argentino fichó por el PSG.

Castaño ha querido dejar claro que su reacción a la entrevista no fue contra ninguno de los dos protagonistas. "No me metí con él. Messi concedió una única entrevista cuando fichó por el PSG y yo lo único que dije es que no entendía que después de 20 años jugando en el Barça, la única entrevista que diera Messi fuera a Ibai", ha afirmado.

A lo que ha añadido que es "una cuestión de agradecimiento a toda la gente que durante tantos le ha acompañado, ha viajado con él, le ha hecho entrevistas y le ha puesto en el lugar que merecía porque Messi es el mejor de la historia y eso no es porque la prensa lo haya dicho. Se interpretó de una forma o me expresé mal como que me estaba metiendo con que Ibai. Me vino una legión de todos sus seguidores, que son mis hijos y sus amigos que me mataron". Revive el momento en el vídeo que puedes encontrar a continuación.

El mensaje del hijo de Juanma Castaño tras la entrevista de Ibai

Antes de dar por zanjado el asunto, el director y presentador de 'El Partidazo de COPE' ha recordado la conversación que tuvo con su hijo tras la polémica desatada. "Ese día mi hijo me dijo, por aquí no papá. He tolerado que rajes del Madrid, de la Selección, pero de Ibai no", ha relatado, dejando claro que, en ese momento, se dio cuenta de la trascendencia del asunto, que era "mucho más importante de lo que yo pensaba".

El director de 'El Partidazo de COPE' premiado por la Universidad Europea

La Semana de la Comunicación y Marketing 2023 incluye distintas temáticas específicas sobre la comunicación institucional y política, sobre las elecciones municipales y autonómicas, donde los jóvenes líderes de los principales partidos tendrán un debate preelectoral el 20 de abril. Vuelve a ver el acto completo de inauguración en el siguiente vídeo.