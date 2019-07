La magistral lección de historia de Herrera que incomoda a los independentistas, entre lo más visto en COPE.es

1. Una pasajera es obligada a bajar del avión en Málaga por su “insinuante” vestimenta

Vídeo

Una mujer británica ha realizado una denuncia formal contra la aerolínea EasyJet tras haber sido obligada a bajar del avión por su vestimenta. Según la compañía, llevaba una blusa “demasiado escotada” y “con transparencias”.

2. El claro mensaje de Herrera a Buch por decir que el Ejército ayuda en Cataluña al ser “un país vecino”

Vídeo

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, dijo que la ayuda en el incendio de Tarragona recibida por parte de la Unidad Militar de Emergencias y del Ministerio de Agricultura, es una ayuda que Cataluña también ofrecería a un vecino: "Cuando un país tiene un fuego y se expande, nos ayudamos mutuamente con los vecinos. Si estuviéramos en l'Empordà lo haría Francia, pero ahora estamos al lado del Estado español", afirmó cerca del incendio en la comarca Ribera del Ebro. A estas declaraciones ha querido contestar Carlos Herrera en sus monólogos: “El incendio ha conseguido que no se pierda la oportunidad para decir una sola estupidez”, ha dicho.

3. La viral respuesta de EasyJet a una 'indepe' que se quejaba en catalán de no poder ir al homenaje a Puigdemont

Vídeo

La fecha de este 2 de julio estaba señalada en rojo en el calendario de todos los independentistas que tienen tiempo libre. Centenares de catalanes se han desplazado a la ciudad francesa de Estrasburgo para participar en una manifestación frente al Parlamento Europeo, que comienza la legislatura.



4. La magistral lección de historia de Herrera que muchos independentistas no querrán escuchar

Vídeo

El reportaje "Llenguaferits" que se ha emitido este domingo en el programa "30 minuts" de TV3 denunciaba el serio peligro que corría la lengua catalana de desaparecer. En la pieza informativa se criticaba, por ejemplo, que los niños hablen en castellano en el patio del colegio, Netflix no doble o traduzca sus series al catalán o que altavoces inteligentes no reconozcan a sus 'dueños' si no les hablan en castellano. Hasta un activista pidió a la audiencia 'hablar' con los electrodomésticos de casa en catalán.

5. La simbólica reflexión de Pérez-Reverte que provoca un debate en la sociedad española

Vídeo

El periodista y académico Pérez-Reverte sigue muy activo en las redes sociales, incluso en temporada estival. En esta ocasión, el reconocido periodista ha compartido una información sobre un homenaje en Filipinas relacionado con un hecho histórico en el que España jugó un papel fundamental.