Los hijos de Adolfo Arjona repasan los mejores momentos junto a su padre y el amor por la radio que comparten

Este 19 de marzo se celebra el Día del Padre, una fecha marcada en rojo en el calendario y que es perfecta para reconocer a nuestro padre todo el aprecio y cariño que nos ha dado durante todos nuestros años de vida. Es una fecha emotiva, cargada de simbolismo y también de recuerdos, que hacen que cada año que pase sea mucho más especial.

Esta jornada es perfecta para recordar los mejores momentos de la infancia, de la juventud y también aquellos en los que empezábamos a caminar solos y siempre estaba el apoyo de un padre para poder seguir adelante si el camino se complicaba en algún momento.

Este año, al igual que el anterior, la situación provocada por la pandemia hará que muchos hijos no puedan dar ese beso y abrazo a su padre por culpa de la distancia, algo que se repetirá en muchas familias de nuestro país y de todo el mundo.

Ese es el caso de nuestros protagonistas, los hijos de Adolfo Arjona, director y presentador de 'La Noche de Arjona' en COPE, que han querido mandar un mensaje en la distancia a su padre para reconocer todo el cariño que le tienen en esta fecha tan señalada y repasar los mejores recuerdos que tienen junto al comunicador.

"Nuestro padre es Adolfo Arjona. Os enseño una foto porque no tenemos la suerte de estar con él. Mi hermana está en Londres y yo en Madrid. El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia es estar con mi padre remando, disfrutando del tiempo con él y de la naturaleza. Lo más importante que me ha enseñado es seguir mi propio camino", nos ha explicado su hijo Pablo. "A mí me ha enseñado a trabajar muy duro y lo que más recuerdo son las caminatas por la playa y los días de cine", nos ha contado su hija Ainhoa en videollamada con su hermano desde Londres.

Por último, otro de sus hijos, Adolfo, nos ha explicado que su mejor recuerdo son las horas que han pasado juntos en el estudio, algo que despertó en él la pasión por la radio que comparte con su padre: "Algo que nunca se me olvidará de mi padre son las eternas horas que pasamos en el estudio él y yo. Él trabajando, haciendo sus programas y yo simplemente escuchándolo y pasándomelo genial y gracias a eso el amor por la radio que me ha inculcado".