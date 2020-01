Las críticas a Puigdemont por pedir dinero para pagar una millonaria fianza, entre lo más leído en cope.es

Vídeo

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todo su Govern que la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal de 1 de octubre fue de 4.146.000 euros. En los próximos días se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, que suele ser de 15 días, se procedería a embargar sus bienes de forma preventiva. Es decir, Puigdemont y sus exconsejeros tendrán que asumir el pago de los cuatro millones de euros desviados para el procés. En caso de que no aporten el dinero, se embargarán sus bienes.

Vídeo

La gala de los Goya 2020, en la que Almodóvar se coronó como el gran triunfador del año cinematográfico al ganar siete premios por "Dolor y Gloria", ha sido uno de los temas más comentados este lunes por la audiencia de "Herrera en COPE". Y así lo ha querido destacar Antonio Naranjo en su sección diaria de "La tertulia de los oyentes".

Vídeo

El actor y director Eduardo Casanova ha sido uno de los protagonistas del fin de semana de los Goya (a pesar de no recibir ninguna nominación ni ningún premio) por pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "más subvenciones, más dinero" para el cine español.

El jamón es uno de los alimentos clave en la gastronomía española. Acompañado con pan, queso o tomate, o incluso solo, disfrutar de un buen jamón en el desayuno, el almuerzo o la cena es uno de los mayores placeres que se pueden disfrutar en el día a día. Todo un emblema de España, y uno de los productos que más se asocia con nuestro país, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Audio

He conocido el arado romano, y he pasado mi mano de niño por la suave superficie de la mancera, lisa como el mármol, pulida con las callosas manos de mis tíos que, a puro de arar, transformaban la madera en una brillante lisura. Cuando se habla de productos estratégicos, esos que salvan a una sociedad en caso de guerra o catástrofe, siempre se piensa en el petróleo o en las medicinas, pero el primer producto estratégico, el que permite sobrevivir, es la agricultura y la ganadería. Sin comida no se puede resistir, y vivimos en un país que completa todo el arco de la alimentación.