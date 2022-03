Giménez Barriocanal: "Ábside aspira a ser un grupo con alma, con iderario, que defiende la Libertad"

Fernando Giménez Barriocanal, presidente ejecutivo del Grupo Ábside Media y vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, ha sido el invitado del desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación este jueves 16 de marzo.

Giménez Barriocanal comenzaba su intervención destacando que era la primera vez que lo hacía como presidente de Ábside Media, "una plataforma de comunicación que nace para dotar de una estructura común, tanto en lo operativo como en lo editorial, a COPE, CADENA100, TRECE, MEGASTAR Y ROCK FM. Estos medios comparten un fin y un ideario, están ligados a la Iglesia (no pasa nada, eh), y, ahora, van de la mano juntos hacia un futuro en el que la transformación digital es obligatoria y la sinergia entre ellas es lo más práctico. Es una plataforma abierta a otros proyectos que se irán integrando como lo ha hecho la revista Ecclesia", y se preguntaba "¿cuál es la novedad de esto? Que en el nuevo contexto, los medios de comunicación fabricamos contenidos para llegar al mayor número posible de oyentes, espectadores, usuarios y para contribuir a nuestro fin, a nuestra misión y a los valores de nuestros accionistas".

Señalaba el presidente del Grupo que "Ábside Media no es un medio independiente, dependemos de nuestro ideario y de nuestra forma de entender la sociedad", con 6.400.000 millones de oyentes diarios en la radio convencional y musical, 15.000.000 de usuarios únicos en las webs, y 4.000.000 de personas que pasan cada día por la televisión, "una familia de casi 1.000 trabajadores, una empresa que aspira a influir en la sociedad" y destacaba que "vivimos en un mundo apasionante. Después de una pandemia, de un confinamiento vivimos en una sociedad muy diferente, con cierta desorientación, los viejos paradigmas se han puesto en cuestión, ya no valen. Estamos en un momento de cambio de época y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Los viejos consensos políticos se van rompiendo y se pone en cuestión valores construidos durante mucho tiempo. Aspiramos a ser un grupo con alma, con ideario, en Ábside Media tenemos las ideas claras y las defendemos con argumentos, proponemos ideas, no las imponemos".

Para llevar a cabo esa labor informativa, subrayaba Fernando Giménez Barriocanal, en el grupo "nos basamos en cinco pilares: la defensa de la vida, una vida con dignidad en la que los derechos de todas las personas estén por delante, sobre todo los de los más descartados (inmigranres, mayores, enfermos, los no nacidos...). Defendemos la Libertad con mayúsculas, la libertad de poder elegir, la libertad de educación, dónde podamos defender nuestras ideas sin que me tachen de intolerante, solo defender mi discurso frente a otras ideas".

La unión de la radio y la televisión en un mismo proyecto

¿Por qué unir TRECE TV a COPE y al resto de radios musicales? El presidente de Ábside ha explicado que era el momento, "venimos de una realidad con una radio muy bien posicionada, con una televisión que ha sobrevivido y que aspira a estar posicionada, impulsada por el accionista y lo que hemos hecho ha sido juntarlas para que el niño pequeño, la televisión, saliera al mercado con una garantía. Creo que en un momento de gravísima crisis económica cuando la facturación cayó en 2020, el 30% conseguir que Ábside Media se presente con números positivos es un gran logro, pero seguimos estando facturando por niveles en torno al 14% por debajo de lo que estábamos haciendo".

El objetivo es seguir creciendo, lo que no implica aspiraciones como salir a Bolsa, "somos una empresa pequeña, con rostros, con accionistas concretos, no lo descarto, pero no hay idea de salir a bolsa".

Para el presidente de Ábside Media, el oyente, el telespectador "Lo importante para el futuro es ser relevantes. Todos podemos ir a twitter, poner un podcast, poner la radio... Lo importante es ser relevante, es hablar de lo que demandan los oyentes. Podemos hacer muchas cosas. La radio se integra perfectamente en los podcast", respondía a la pregunta sobre qué papel van a jugar en el futuro de COPE, los podcast. "Hay que dejar de pensar en soportes sino pensar en usuarios".





