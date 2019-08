La entrevista al primer alcalde con ELA o la historia de Cristina, entre las mejores entrevistas de 'La Tarde'

Fernando de Haro y Pilar Cisneros han culminado un año espectacular en su estreno como directores de 'La Tarde' de COPE, rozando los 500.000 oyentes diarios, según el último Estudio General de Medios (EGM). Una temporada donde ha dado tiempo a entretenernos, aprender, sonreír y, por supuesto, emocionarnos.

Y sin duda uno de los momentos épicos de 'La Tarde' fue la entrevista con Juan Ramón Amores: Juanra para los amigos. Tiene 42 años. El 15 de junio vivió uno de los momentos más emotivos de su vida, cuando recibió la vara de mando como alcalde socialista de la localidad albaceteña de La Roda, que durante 32 años había ostentado gobiernos de la derecha. Tiene un carisma especial. Sus discursos emocionan. Para él, llegar a la meta no ha sido fácil. Y es que hace casi cuatro años, el 13 de noviembre de 2015, le detectaron la enfermedad del ELA. Los médicos pronosticaban para él unos tres años de vida. Le aconsejaron que fuera haciendo testamento. Sigue entre nosotros, y ahora como regidor del municipio, antes como Director de Deportes y Juventud de Castilla-La Mancha.

“Convivo con la enfermedad como puedo. Me cuesta mucho más trabajo, pero pidiendo ayuda se llega a cualquier sitio. A la meta todos llegarán antes que yo, pero yo también llegaré.”

Amores ha recordado cómo fueron los primeros síntomas de la enfermedad degenerativa: “Estaba en la playa con la bici. Noté que cuando terminaba de entrenar, me sentaba en la hamaca y me costaba levantarme. Culpé al entrenamiento. El problema desapareció, y cuando me convertí en Director General de Deportes, el 7 de octubre, a los pocos días fui a dar un premio, y ese día, en un escenario de medio metro, intenté subirlo y la primera vez no lo conseguí. Al segundo intento me caí. Acudí al médico, y tras pruebas muy duras, me diagnosticaron por descarte el ELA.”

Al regidor de La Roda, único en España que padece esta patología, le costó asumir la noticia, pero tiro hacia delante: “Lloré, me senté, estuvo a punto de vomitar, pero esa tarde me fui a un acto de Cruz Roja. Lo recuerdo muy bien. Era un día triste. No sé ni por qué ni cómo, pero salí a trabajar. Aquello me salvó, y desde entonces no he parado. No quiero estar en casa.”

Anda despacio, con torpeza, la mano de izquierda casi está perdida. La derecha está en ello. A nivel respiratorio, por suerte, está bien: “Estoy muy bien. Tengo dificultades para moverme. De momento no uso silla. Pero no soy el único. Hay muchos héroes invisibles.”

Sobre los cuatro años que le esperan por delante como alcalde de su localidad, ha precisado que estará “hasta que el cuerpo aguante. Yo el vivo hoy, que es lo más bonito que tengo. El mañana no existe para mí ni para nadie. Estaré con mi pueblo hasta que el hoy ya no exista.”

Uno de los acontecimientos que nos deja este 2019 fue el incendio de la mítica catedral parisina de Notre Dame. Tras las llamas, miles de parisinos llegaban poco a poco a las inmediaciones de la catedral para mostrar su pena y consternación por el fuego. Uno de ellos fue José Fonseca, que compartió la experiencia con el equipo de 'La Tarde', que se trasladó hasta la capital francesa. Junto a Fernando de Haro, José narró cómo llegó a las 19:45 a una zona a 400 metros de Notre Dame para ver el preestreno precisamente de una película española.

“Ya había podido ver a través de imágenes en Twitter que se había formado una gran columna de humo, pero no esperaba llegar y encontrarme unas llamas tan altas” cuenta este español pairisino. Fue en ese preciso momento cuando cayó la famosa aguja de la catedral. “El sentimiento era de irrealidad, algo que no podía estar pasando, no te lo crees” recuerda este testigo que compara lo vivido con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, ya que la sensación, asegura, es como “estar fuera del tiempo”. Añade José que alrededor suya había “mucha gente concentrada, llorando y muy emocionada”.

“Fue muy muy violento, vimos unas llamas muy altas, incluso después de salir de la película, 2 horas y cuarto después” cuenta el testigo del incendio de la catedral que afirma que “prendió muy rápidamente y con un fuego muy violento”. “Desgraciadamente me tocó también vivir en París los atentados de Bataclán. Es un sentimiento diferente, pero igualmente pierdes algo, pierdes algo que es patrimonio de la humanidad.”

Otro de los momentos más impactantes de esta temporada en el programa vespertino de COPE fue la historia de Cristina, que llevaba una vida normal, junto a sus dos hijas pequeñas: Lucía y Martina, esta última recién nacida. A los cuatro meses del alumbramiento de Martina, todo cambió de repente. Fue cuando le cambiaba de pañal. Le detectó un pequeño bulto en la barriga. Era cáncer.

Poco después, con su hija en pleno tratamiento, a Cristina le diagnosticaron un tumor, en este caso en la mama. Varios meses después Martina no logró superar la enfermedad, pero su madre sí ha conseguido salir adelante. Tras superar el trance, escribió su libro “Felicidad…cargando”, donde ha explicado que la felicidad “no son 15 días de vacaciones en agosto, cuando tenemos 365 días al año. La felicidad está en un lunes, en un café con los amigos...La felicidad consiste en estar sano".

Cristina ha recordado cómo fueron aquellos meses de hospitales: “Cuando me detectaron el cáncer, no daba cabida. Era cáncer con metástasis en la clavícula y en los ganglios. El médico fue demasiado sincero, y me comentó que de los ocho casos que había tenido anteriormente como el mío, siete estaban muertos, y de la octava persona no sabía nada. Recuerdo que salí de aquella consulta impactada, pero no con la cabeza baja. No me rendí.”

Tras 29 sesiones de quimio, otras tantas de radioterapia y dos intervenciones quirúrgicas, Cristina logró la curación: “Fue una enfermedad agresiva, por lo que hay que andar con mil ojos, pero a día de hoy estoy limpia. Mi hija, en cambio, que tenía mejor pronóstico, falleció. Desde entonces he aprendido que en las enfermedades no existen los porcentajes. Hay que ir a por todas.”

Cristina ha relatado que ha aprendido a valorar el día a día más que nunca: “La felicidad no son las vacaciones o los fines de semana, sino llevar a los niños al colegio, ser dueño de mi tiempo... Cuando te diagnostican cáncer y te pasas media vida en el hospital, percibes que tu vida está estancada, y valoras mucho la tan criticada rutina. Y es que la rutina es el mejor termómetro que revela si va todo bien.”

Cristina reconoce que no ha superado la muerte de Martina, pero ha aprendido a convivir con el dolor: “Mi cabeza un día hizo click. Me sentía egoísta al ver cómo lloraba en la cama, teniendo ante mí un mundo esperándome. Tenía que hacerlo por mi otra hija, Lucía, que merece vivir. Vivimos por Martina. Yo le siento presente. De hecho, hablo de ella en presente”, confiesa.

¿Y cómo olvidar a Mai Garde, capitana del equipo femenino de Osasuna? Hace unos meses, compartió un vídeo muy especial en redes sociales. El vídeo comienza con su padre luchando contra el envoltorio del regalo que le da Mai por su cumpleaños y, una vez que logra romperlo, lo siguiente que se ve es un primer plano de su cara de felicidad y orgullo al darse cuenta de que el regalo no solo es una camiseta del equipo femenino de Osasuna, sino que además aparece el nombre de su hija. En ese momento, la mira, sonríe y comienza a llorar. Mai no paraba de abrazarlo mientras él intenta como puede disimular las lágrimas de emoción.

La propia Mai escribía en esa misma red social: “La cara de tu padre cuando le regalas la camiseta de su equipo del alma, pero por primera vez, con el nombre de su hija a la espalda para verla jugar en el Sadar...porque los sueños se cumplen Aita. Zorionak, Feliz cumpleaños”. En 'La Tarde' tuvieron la oportunidad de hablar con la protagonista de esta historia, con el permiso de su padre. Aseguraba que fue “un día para no olvidar”.

Mai lleva 20 años jugando al fútbol y asegura que, como su padre, “la sociedad es consciente de los momentos duros por los que pasa la mujer en el deporte, y mis padres también, de ahí que se emocionara tanto”. Ya desde muy pequeña, su padre le llevaba al Sadar a ver los partidos del Osasuna. Hoy, es la capitana del equipo femenino. Ella misma se reconoce como una “cabezota” y eso es lo que le ha llevado a conseguir su sueño. “El bombazo del vídeo se pasará pero quedará el bonito recuerdo de que hice feliz a mi familia, y mi familia me ha hecho feliz a mi”, concluía Mai.