La ministra de Sanidad o la vida personal de Pablo Casado, entre las mejores entrevistas de La Linterna

En esta temporada de éxito en audiencia en La Linterna de Ángel Expósito hemos escuchado grandes entrevistas, como la que escuchamos el pasado mes de enero a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La responsable de la cartera de Sanidad habló de los diversos temas de actualidad del panorama político español a principio de año, incluyendo la partida presupuestaría destinada a la Sanidad. En plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, Carcedo señalaba que no se planteaba la posibilidad de que no se apruebaran los presupuestos generales del Estado para 2019, que el Gobierno ha presentaba en el Congreso, y que confiaba en la responsabilidad de los parlamentarios para ello. Algo que, con el tiempo, vimos que no fue así.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, también estuvo en 'La Linterna' de COPE horas después de presentar su lista para las elecciones europeas que se celebraría el siguiente domingo 26 de mayo. A poco más de una semana antes del arranque de la campaña de las elecciones nacionales, el candidato de los populares a la presidencia del Gobierno recibía al equipo de 'La Linterna' en la sede de los populares en la calle Génova, y ha explicaba cómo su partido encaraba las próximas semanas.