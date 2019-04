Los oyentes felicitan a COPE: "Gracias por la compañía que nos hacéis"

Tiempo de lectura: 1



El éxito de COPE es el éxito de sus oyentes. En un día tan especial para nosotros, en el que el EGM confirma a Carlos Herrera como el comunicador con más audiencia de la radio española, "Tiempo de Juego" es líder absoluto en el deporte y la audiencia total de la cadena supera los 3.300.000 oyentes, hemos querido dar voz a la audiencia para compartir juntos este momento tan feliz. A lo largo de este miércoles hemos recibido multitud de mensajes de felicitación a través de las redes sociales y de nuestro WhatsApp.

"Herrera, eres lo más grande. Me pareces un locutor como la copa de un pino", ha dicho una de las oyentes. "Somos muchos los que nos vemos reflejados en vuestro buen hacer cada día. Gracias por esa compañía que nos hacéis cada mañana", ha dicho otra de las 'fósforas' de Herrera. Pero han sido muchos más: "Muchas felicidades por vuestro EGM. A seguir así. Força COPE", "Herrera me da la vida por la mañana. A celebrarlo como lo merecéis" u "Os escucho a todas horas. No veo la televisión. Llevo mi transistor en el bolsillo y os escucho todo el día" son algunos de los cariñosos mensajes que hemos recibido a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp.