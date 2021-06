El tiempo, 28 de junio: Sol y calor salvo en el extremo norte

Frente a los cielos despejados de prácticamente todo el país, continúan las lluvias y la nubosidad abundante en el norte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y nordeste de Cataluña, donde no se descartan incluso algunas tormentas. Además, se mantienen activos los avisos amarillos por fuerte oleaje en todo el cantábrico, aunque la situación en el extremo norte se irá estabilizando a lo largo de esta noche y del día de mañana.

A partir de mañana, precisamente, y durante los próximos días, esperamos temperaturas en alza de forma casi generalizada. Aun así, hoy, hablamos de descensos. Salvo en Galicia, Cantábrico y litoral mediterráneo sudeste, en el resto del país, las máximas bajan. Este lunes 28 de junio se caracteriza, en gran parte, por el contraste entre los valores diurnos: mientras que en Málaga llegan a los 36º C, 37 º C en Murcia, en el extremo norte se quedan entre los 18º C y 20º C.