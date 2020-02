¿Por qué no debes perderte "Señora Doubtfire" este viernes en TRECE?

TRECE emite este viernes (14.50h.) "Señora Doubtfire: papá de por vida", una de las comedias de mayor éxito del cine. El filme narra la historia de Daniel Hillard. Sus hijos lo consideran un padre maravilloso, pero su mujer está cansada de que se comporte como si también él fuera un niño. Tras un accidentado divorcio, aunque lucha con todas sus fuerzas para conseguir la custodia de los niños, el juez no se la concede. Entonces, decide hacerse pasar por una señora mayor para poder ser, al menos, la canguro de sus hijos.

La cinta ganó el Oscar al mejor maquillaje y se llevó el Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical y el premio al mejor actor para Robin Williams. María Ruiz, del programa "TRECE al día", ha grabado un vídeo para COPE.es contándonos por qué no tenemos que perdernos la emisión de "Señora Doubtfire: papá de por vida" este viernes.

"Me acuerdo de que la primera vez que la vi no podía entender cómo podían hacer esa caracterización tan perfecta. Que esa abuela tan adorable fuese realmente Robin Williams", asegura. "Además, me encantó que la historia fuera sobre un padre que hacía cualquier cosa para estar con sus hijos", ha añadido.