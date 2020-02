Feijóo, en 'El Cascabel': "El Gobierno de Sánchez e Iglesias quiere destruir la España que conocemos"

Antonio Jiménez ha entrevistado en 'El Cascabel' de TRECE a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular a las elecciones gallegas del 5 de abril. Feijóo ha explicado que "España ha iniciado una época totalmente contraria al espíritu de la Transición, una época en la que se puede decir una cosa por la mañana y otra por la tarde. Vivimos en una España en la que el presidente del Gobierno y su socio, el señor Iglesias, están en manos del independentismo vasco y catalán, y esa es nuestra España. En estas circunstancias yo tenía que tomar una decisión: o presentarme por cuarta vez o dar por cumplidas mis obligaciones".

El candidato a la Xunta de Galicia ha tenido palabras para el Gobierno central al que acusa de "pactar con un presidente independentista inhabilitado un régimen fiscal fuera de la Constitución" y de "no pagar a las comunidades autónomas la recaudación ingresada en Hacienda". Feijóo también se ha preguntado "si la lealtad al Estado es penalizada y si la deslealtad es privilegiada" porque considera que "lo que está ocurriendo es una España asimétrica de una forma obscena".

Asimismo, el presidente de la Xunta ha explicado que "el Gobierno central no defiende al Estado español porque está pactando con fuerzas que no creen en la Constitución y lo dicen claramente, con fuerzas cuyos líderes o están en la cárcel o son prófugos de la Justicia y que, además, tienen un trato privilegiado". Sobre la situación en Cataluña, el líder del PP de Galicia también ha señalado que "la Constitución no se puede negociar y el dinero del resto de comunidades autónomas no se puede dividir entre una comunidad y el Gobierno central".