Así luce la Gran Vía en cuarentena: Un microdocumental retrata a Madrid en medio de la pandemia

Son las 22:10h. La vía más importante de Madrid está detenida en el tiempo. No importa la hora, la escena es exactamente igual las 24 horas. Lo es desde el 13 de marzo, cuando fue decretado el estado de alarma. Muchos no lo saben porque no la visitan desde entonces. Allí sólo cambia la luz natural del día, a la amarillenta y artificial de la noche. Las calles a su alrededor están vacías. Las vitrinas lucen mensajes de esperanza hechos por sus propios empleados. Las gigantes pantallas de la plaza de Callao han pasado del frenético movimiento de sus animaciones, anuncio tras anuncio, a la calmada pausa de dos mensajes constantes, los únicos: “Tú lo harás posible”, en abundante azul, seguido del más publicitado eslogan de la cuarentena: “Quédate en casa”.