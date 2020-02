ASAJA Extremadura, sobre la crisis agraria: "Fue Pablo Iglesias quien nos vetó de la reunión con el Gobierno"

Ángel García, presidente de ASAJA Extremadura, cuenta en 'El Cascabel' de TRECE. "No hemos tenido ninguna reunión el Gobierno porque el señor Pablo Iglesias me vetó en la deberíamos haber tenido el viernes pasado. Dijo que estaba excluido para que no hablara sobre el SMI. Me avisó un periodista de El Mundo, me habían engañado previamente desde el Gobierno", detalló García.

Y añadía: "Se armó mucho revuelo en Madrid, se ha querido desviar la atención de las manifestaciones que teníamos en Extremadura. Se nos había dicho que la reunión se había anulado por motivos personales, la del viernes, cuando se habían reunido con UGT y CC.OO. ¡Esto parece el camarote de los Hermanos Marx".