Un lugar en la tierra, 15 de mayo de 2026: archidiócesis de Zaragoza
El sacerdote Fidel nos guía en un viaje a través de las diócesis de España, descubriendo la riqueza histórica, artística y espiritual del patrimonio de la Iglesia
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Redacción TRECE
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