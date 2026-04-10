Alfonso Cabral 'Tito', marinero gallego: "La vida en la mar tiene momentos muy malos donde pienso en lo que me puede suceder, rezo y me acuerdo mucho de la Virgen del Carmen"

En el puerto de Panxón (Pontevedra), la devoción tiene un nombre propio: la Virgen del Carmen. No es solo una imagen, sino una compañera de trabajo para los marineros, la que los protege en cada salida al mar. El programa 'Un lugar en la tierra' de TRECE, con el sacerdote y presentador Fidel Gómez, ha viajado hasta esta localidad para descubrir cómo esta patrona sigue marcando la vida de quienes viven pegados al océano, en una mezcla de tradición, devoción y vida cotidiana.

La vida del marinero es muy dura, con muchísimas horas de trabajo y un resultado incierto. "Unas veces ganas, otras veces vienes pateado y nada", explica un marinero de la zona. Para ellos, la Virgen del Carmen es un faro constante: "cuando nos pasa algo, pues ya nos viene a la cabeza, ¿no? La Virgen del Carmen, eso sin duda".

Una fe forjada en la adversidad

Para quienes se enfrentan a la inmensidad del océano, la fe es un ancla. "Los momentos malos sí son momentos de no dormir, estar pensando en lo que te puede suceder, rezar, que te acuerdes de la virgen", confiesa el marinero Alfonso Cabral, más conocido como 'Tito'. Según su experiencia, "por mucho que digan, cuando ven las cosas mal, te amarras a lo que sea".

TRECE Alfonso Cabral, más conocido como 'Tito', marinero gallego

La devoción de Tito es tan profunda que se emociona al recordar momentos personales, como cuando tuvo que embarcarse dejando a su hija pequeña con solo unos meses. Su compromiso con la patrona es inquebrantable: "Siempre que puedo, estoy, y [...] yo siempre, siempre, siempre vengo a sacar la imagen en la procesión y no fallo". Su razón es clara, "me encontré muy apretado" y su fe le dio sustento.

Esta conexión se resume en una frase que 'Tito' repite con convicción: 'La Virgen del Carmen es la patrona, es la patrona, es la que manda'. Para él, es 'lo más grande' y un pilar fundamental en su vida, tanto en tierra como en alta mar. 'Si ves un peligro, pues ya estás en... ya estás rezando', añade.

El epicentro de la devoción

Esta fe tiene su centro neurálgico en el templo parroquial de Panxón, que es también el 'templo votivo del mar' y está dedicado a la Virgen del Carmen. José Diéguez, párroco de la localidad, explica en el programa de TRECE que la virgen 'significa todo, por lo menos mucho'. La propia dedicación de la iglesia principal 'manifiesta la importancia en la vida de esta parroquia de la devoción a nuestra señora'.

TRECE José Diéguez, párroco de Pantxón

El párroco subraya que la relación de los marineros con la virgen va más allá de lo emocional. "Es una experiencia, la que cuentan muchas veces los marineros, no solamente emotiva, sino real", afirma Diéguez. Según él, "Ellos sienten la protección de la virgen en los peligros de la mar'.

Tradiciones que unen a un pueblo

La devoción en Panxón se articula a través de tres grandes celebraciones. Una de ellas tiene lugar en el marco de las fiestas patronales de San Juan Bautista, el 25 de junio. Otra es la ofrenda del mar, que se celebra el segundo sábado de julio, donde diferentes sectores marítimos —pesca, deportiva, armada o científica— presentan una ofrenda a su patrona como súplica y agradecimiento.

TRECE La Virgen del Carmen

El momento cumbre es la procesión, donde no pueden faltar "todos esos signos que manifiestan nuestra devoción", explica el párroco. Una particularidad de Panxón es que se llevan ofrendas florales. El acto finaliza con el canto de la 'Salve Marinera', un himno que, en palabras de Diéguez, resulta "muy muy emocionante" cuando lo entonan los marineros y todo el pueblo como "una ofrenda de amor a la virgen".