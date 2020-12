La advertencia del virólogo García Sastre sobre las reuniones en Navidad: "No merece la pena correr el riesgo"

Adolfo García Sastre, virólogo, analiza en 'TRECE Al Día' la situación de nuestro país respecto al coronavirus y a la nueva cepa encontrada en Reino Unido. El doctor explica que la nueva cepa “es fácil que sea más contagiosa, porque eso explicaría el que haya aparecido así tan rápidamente, pero el decir cuánto de contagiosa es, es muy difícil de decir”. Sin embargo, señala el virólogo, “todavía no hay razón para preocuparse sobre qué consecuencias tiene esta variante, es una variante más y no creo que vaya a cambiar mucho cómo está evolucionando el covid y los contagios, con lo que hay que estar preocupado es con el número de contagios que tenemos ahora”.

Con la nueva cepa de coronavirus hallada en Reino Unido, el virólogo expone que “no parece que estén aumentando los casos graves donde esta nueva cepa está circulando, no parece que sea antigénicamente muy distinta de las que están ahora” y explica que “de tal modo que es fácil que las vacunas que se quieren usar ahora funcionen con esta cepa y que la inmunidad natural con cepas anteriores, también funcione contra esta cepa. Y si en realidad es muy contagiosa, entonces está claro que ya ha salido fuera del Reino Unido, igual que el virus salió de China antes de que se pudiera detectar”.

"Todavía no hay razón para preocuparse sobre qué consecuencias tiene esta variante"

Para poder frenar esta nueva cepa, el doctor defiende que hay que “seguir tomando las mismas medidas, y la única forma de conseguir hacer un impacto fuerte en lo que está ocurriendo, es una vez que tengamos las vacunas y mucha más gente vacunada”.

El virólogo García Sastre explica que hablamos de nuevas cepas cuando “el virus ha cambiado lo suficiente como para poder evadir inmunidad preexistente contra el virus, cuando la vacuna que existe ahora mismo no funcionaria bien contra una cepa o que el virus fuera capaz de infectar a personas que ya han sido vacunadas con otras variantes”.

Analizando la nueva cepa, el doctor explica que “es verdad que tiene muchos cambios en una de las proteínas importantes del virus relacionada con la entrada y es cuestión de ver qué significan estos cambios” pero defiende tranquilo que “lo más normal es que la mayor parte de estos cambios no hagan nada y que haya un cambio especial que a lo mejor lo hace un poco más trasmisible igual que pasó con la cepa anterior”.

"Las mismas reglas que usamos para poder bloquear los contagios de las variantes de ahora, serían las mismas que tenemos que usar para impedir la transmisión de este otro virus"

Respecto al pánico creado en la mayor parte de la población ante el descubrimiento de esta nueva variante de coronavirus, el virólogo cree que “a lo mejor la gente tiene miedo a que esto sea el doble de lo que es ahora mismo el covid-19”. Sin embargo, el doctor señala que “no hay ninguna razón para pensarlo, y las mismas reglas que usamos para poder bloquear la transmisión del virus, bloquear los contagios de las variantes que están circulando ahora mismo, serían las mismas que tenemos que usar para impedir la transmisión de este otro virus, no cambian tanto las cosas”.

Ante una posible tercera ola de covid-19, Adolfo García Sastre expone en TRECE que “está claro que están aumentando ahora los casos, y esto es una tónica que hay que impedir, hay que hacer más esfuerzos para evitar que sigan subiendo los casos, porque mientras más suban los casos, más difícil es también pararlo, más medidas de confinamiento y de restricción, es más fácil pararlo con medidas que no son tan drásticas cuando los casos todavía no son muchos, que pararlo cuando los casos se disparan”.

"No es tanto del número de personas con las que reunes, si no del tipo de contactos que han tenido las personas que se van a reunir"

Con las Navidades a la vuelta de la esquina tras una subida de contagios en casi todas las comunidades autónomas de nuestro país, el doctor defiende que “no merece la pena correr el riesgo” y justifica que “el hacer una reunión siempre va a suponer un riesgo, el riesgo puede ser mayor o menor depende del número de personas y en qué sitio se haga la reunión. No es tanto del número si no del tipo de contactos que han tenido las personas que se van a reunir, creo que asumes un riesgo si es que realmente te reúnes sin saber si estás afectado o no, es un riesgo que no merece la pena asumir, sobre todo estando tan cerca de estar vacunados”. Y defiende que la solución es “abocar a la responsabilidad individual”.

Respecto a cómo será la situación en nuestro país durante los próximos meses, el virólogo explica que “es cuestión de seguir monitorizando el número de contagios que hay, si están subiendo o no, y según vaya evolucionando y según haya más gente vacunada, veremos que eso hace un impacto y que sin medidas de restricción, se irán bajando ya el número de contagios”.