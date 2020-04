El trabajo de ayudar a los que ayudan

Son los ayudantes de los superhéroes. Bajo el nombre de Covidfighters se ha puesto en marcha una ONG cuyo objetivo es luchar contra el coronavirus. En "TRECE al día" hablamos con uno de sus miembros, Germán Méndez que tras superar la enfermedad él y parte de su familia se decidió a ayudar. "Mi padre estuvo ingresado doce días en el hospital. Una vez superada la fase aguda de la enfermedad me vi en la obligación de ayudar y hacer algo desde donde pueda. Desde mi perfil de facebook empecé a lanzar una campaña para recaudar fondos, funcionó y me animé a lanzar un proyecto más potente a través de la Asociación Daniel Jiménez que presido desde el año 2009. Gracias a varias personas como mi hermana Laura y varios compañeros formamos una plataforma y a raíz de ahí empezamos a recibir mucha peticiones y ayudas. Nos centramos en dos líneas: Una es dar a conocer una serie de proyectos que están surgiendo en toda España para ayudar e intentar que surjan sinergias para llegar lo más lejos posible y, por otro, lado, recaudar fondos para adquirir material sanitario o de otra índole y llevarlo allí donde nos reclamen". Para canalizar toda la ayuda que reciben, Germán explica que trabajan un equipo de 10 personas. "Es una red de contactos, cada vez nos llegan más ayudad y más peticiones. Están colaborando muchas personas, y eso me ha llamado mucho la atención, y es muy bonito ver que estamos despertando en mucha gente las ganas de apoyar, porque había mucha gente que quería ayudar, pero no sabía cómo y eso nos emociona mucho. Esperamos seguir creciendo y ayudando en muchos sitios"Germán Méndez recuerda que "los primeros envíos fueron de material para que los voluntarios makers realizaran máscaras y salva orejas. Hoy hemos recibido gel hidroalcohólico, el lunes recibiremos 20.000 pares de guantes y todo eso lo vamos distribuyendo. Queremos que la gente sepa a dónde van sus donaciones". "Hemos tenido casos muy bonitos. Fuimos a llevar salva orejas al hospital de Valdemoro, y u