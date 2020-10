Rosana, en TRECE: "Ojalá esta magia se transmita a todas las guerreras del mundo entero"

En el Día Mundial del Cáncer de Mama, Javi Nieves y Mar Amate explican en 'TRECE al día' cómo ha sido este año 'CADENA 100 Por Ellas' y entrevistamos a Rosana, autora de su himno oficial. Rosana es la maestra de ceremonias y afirma que: "Siento que hay mucha magia alrededor y ojalá esta magia se pueda transmitir a todas las guerreras que hay por el mundo entero".

La autora del himno oficial de 'CADENA 100 Por Ellas' explica que: "La inspiración para hacer la canción es la verdad de una filosofía de vida que tiene que ver con tirar "palante", con no regodearte en la pena, lo dice clarísimo cuando dice "no cierres las alas, no caigas del cielo", me he inspirado en lo que se trata de derrumbar, que es la inesperanza".

"La vida es bonita" de Rosana es el himno oficial de 'CADENA 100 Por Ellas' y escuchándolo tu también puedes luchar contra el cáncer de mama ayudando a la Asociación Española Contra el Cáncer.