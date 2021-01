Profesor de política en la Universidad de Florida analiza las claves del asalto al capitolio en EE.UU.

Eduardo Gamarra, profesor de política en la Universidad de Florida, analiza en 'TRECE Al Día' el asalto al Capitolio en Estados Unidos. El profesor manifiesta que “lamentablemente creo que no es el final del trumpismo, creo que es un movimiento político muy fuerte, no solo por los 74 millones de votantes, pero porque el descontento y la división que existe en el país persiste más allá de que la manifestación de ayer que reveló esa división” y afirma que “el país sigue muy dividido y que lo que hemos visto anoche es que el liderazgo del partido republicano anoche no cumplió lo que debería haber cumplido, porque ellos también tienen ambiciones políticas y piensan que su futuro sigue amarrado a esta ola de trumpismo”.

El profesor de política en la Universidad de Florida defiende en TRECE que el éxito de Donald Trump se debe en su mayor parte al “cambio de la estructura económica de los EE.UU. y mundial, que tiene que ver con la globalización pero también con el hecho concreto de que mucha de la gente que apoya al presidente Trump vio en él una esperanza de retornar a un pasado que no retornará jamás, no solo en términos económicos y en términos de empleo, pero también en términos culturales” y enfatiza en que “esto es importante entenderlo, ellos ven esto como un movimiento cultural, como defensa de una cultura que para ellos desaparece por la gran presencia de hispanoamericanos, con el crecimiento de la población afroamericana, con la presencia de hindúes o de musulmanes que ha cambiado la cultura de este país y es una población que teme que la cultura occidental desaparezca”.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump. El profesor opina que “el presidente Trump ha hecho tanto daño a la democracia que me gustaría verlo inhabilitado políticamente a largo plazo, eso se lograría a través de la enmienda número 25”. Sin embargo, expone que “políticamente hablando creo que quizás es victimizarlo nuevamente y volver básicamente a fortalecer esos vínculos con esa sociedad civil que él ha movilizado, y además, darle un espacio para que pueda volver a victimizarse y volver a movilizar a varios sectores de este país y de alguna manera va a contribuir a aumentar esta división”.

Por último, el profesor de política manifiesta que “lo que se necesita ahora es un político con la capacidad de llevar al país hacía el centro, y que pueda impulsar una reconciliación en este país. Este país necesita una reconciliación nacional que sólo se va a lograr si dejamos de lado a los extremos y nos volvemos a acercar hacia el centro”.