El periodista deportivo que le hizo la última entrevista defiende que: “Maradona se ha muerto de tristeza”

Julio Chiappeta, periodista deportivo, expone en 'TRECE Al Día' cómo fue la última entrevista que le hizo a Maradona. El periodista afirma que: “Realmente es muy sincero Diego al afirmar esa leyenda 'Gracias a la pelota' porque Diego amaba el futbol, amaba el entrenar, el compartir un vestuario y el estar en compañía de una plantilla”

El periodista deportivo explica que: “Diego murió de un paro cardiaco respiratorio mientras dormía, para mí que se murió de tristeza” y declara que: “Realmente se nos ha muerto de tristeza por tres motivos que yo considero fundamentales: el primero, no haber podido cumplir su sueño de juntar a sus hijos el 30 de octubre cuando cumplió 60 años; el segundo, añoraba muchísimo en esta pandemia a su madre Doña Tota que era su cable a tierra y a la persona que lo tranquilizaba en este mundo, y la tercera, siempre me dijo que “el mejor olor a perfume que siento, es el olor a pasto, el olor a césped de una cancha de fútbol”, Diego era feliz adentro de una cancha de fútbol y con una pelota en los pies”.

Frente al revuelo causado en Argentina con el entierro de Diego Armando Maradona, el periodista explica que: “Lo que ha pasado es que la familia había puesto el horario de las 16 como la última opción para hacer entrar a los hinchas y había casi 2 kilómetros que estaban esperando desde la madrugada poder despedirse del máximo ídolo deportivo de Argentina, así que los que quedaron sin poder hacerlo se enfrentaron con la policía”, y afirma que “ahora están tratando de ir hasta el cementerio de Villa Vista dónde van a ser depositados los restos, pero en una ceremonia íntima con la familia solamente”.

La última entrevista de Maradona la hizo Julio Chiappeta, y defiende en TRECE que lo que no dijo Diego en la entrevista fue que: “No pudo unir a su familia y que no tuvo la fortaleza para enfrentar los problemas mucho antes y reconocer por ejemplo a Diego Junior antes de lo que lo hizo, de reconocer a sus hijos porque no los pudo disfrutar después”. El periodista deportivo explica que, lo que si dijo, y que a él le impacto, fue que: “Tenía miedo de que al volver a Argentina la gente no lo quisiera, que no se acordaran de él y quedó comprobado en esta despedida triste y dolorosa con Diego siendo velado en la mismísima casa del Gobierno”.