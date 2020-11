El Pdte. del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos expone que debería haber "un verdadero Comité de Expertos"

Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, analiza en 'TRECE Al Día' las declaraciones de Fernando Simón que hacen referencia a los médicos y profesionales sanitarios de nuestro país. El médico afirma que: “Nosotros no hemos pedido su dimisión, hemos pedido su cese después de que él pida perdón precisamente a todos los compañeros. Ahí el problema que hay es que él ha hecho unas declaraciones insultando a todos los compañeros porque esas declaraciones están realizadas desde el conocimiento de los daños que la pandemia ha dejado y está dejando a los sanitarios en general y a los médicos en particular, que nos sitúan encima a la cabeza de todos los afectados en los países de nuestro entorno”.

El presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos expone que dichas declaraciones suponen “una desmotivación para los compañeros, supone una incomprensión, una ausencia de sensibilidad y que expresan una ignorancia manifiesta en la condición de trabajo a la que nos hemos visto sometidos”. El médico explica que: “Hemos estado sometidos a unas condiciones de trabajo en las cuáles hay una ausencia de equipos de protección individual, falta de pruebas diagnósticas… estas declaraciones han sido la gota que ha culminado el vaso”.

Respecto a la actuación de Fernando Simón durante la gestión de la pandemia, Emilio García de la Torre declara que: “La primera mentira y más importante fue la de decir a todo el país y a todos los sanitarios que no hacían falta las mascarillas, y muchos compañeros se infectaron precisamente por no utilizar las mascarillas porque era lo que nos había dicho nuestro Ministerio de Sanidad. Otra mentira que tuvo fue la ausencia del Comité de Expertos, que el mismo ministro tuvo que reconocer que no existía. Otro engaño es cuando decía que se nos estaban haciendo pruebas diagnosticas a todos los sanitarios, cosa que tampoco era cierta”. El doctor señala que “han sido una serie de vueltas que es lo que ha dado lugar a que pensemos que esta persona no tiene que estar ahí que lo que debería haber es un verdadero Comité de Expertos que fuera independiente y que fuera el que diera la cara ante la sociedad”.

El presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos explica el problema que están teniendo en los hospitales y centros sanitarios: “Están haciendo guardias de especialistas, médicos que no son especialistas. Cualquier medico de cualquier especialidad puede hacer esa guardia, pensamos que no es nuestra responsabilidad, hay médicos que si llevan 30 años alejados de la medicina interna no están preparados para trabajar como un internista”. El médico declara que eso es algo que les produce miedo porque “no sabemos como podemos reaccionar y tenemos miedo a equivocarnos”.