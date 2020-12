“Morir en Paz: Cuidados Paliativos vs. Eutanasia”, el reportaje que defiende la vida humana

“Morir en Paz: Cuidados Paliativos vs Eutanasia” es el título del reportaje realizado por Goya Producciones en colaboración con la ACdP, la Fundación Telefamilia y la Fundación Cari Filii que se ha emitido este miércoles en el especial a favor de la defensa de la vida en 'TRECE al día'.

El reportaje responde a la pregunta de si en el tramo final de la vida es posible no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, tener paz, ver realizados nuestros últimos deseos. Los testimonios de doctores, enfermeras, psicólogos, voluntarios y familiares de enfermos muestran en esta cinta que eso no es una utopía, que es una realidad gracias a los Cuidados Paliativos.

Encarna Pérez, enfermera del Hospital Centro de Cuidados Laguna (Madrid), ha explicado que "si un paciente viene a un sitio desconocido y encuentra una acogida muy positiva es más fácil que luego cuente lo que le ocurre al encontrarse en un ambiente acogedor y cariñoso". Una de las cosas buenas que tienen en paliativos, ha afirmado Encarna, es el tiempo para despedir: "Es una gran oportunidad y tenemos que hacérselo ver a la familia".

La directora de comunicación del Hospital Centro de Cuidados Laguna, Ana María Pérez, ha subrayado que "lo importante es vivir hasta el final y hacer que esas personas relamente vivan con esa calidad de vida que merecen". "Lo que hacemos en paliativos es poner el broche de oro a la vida. Le das ese detalle final que la hace bonita, la embellece y que le da valor a los demás", ha asegurado Ana María.

Álvaro Gándara, excoordinador de la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), ha remarcado que los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en estado de enfermedad avanzada cuando hay una forma de trabajo en equipo: trabajos sociales, psicólogos, enfermeros y médicos.

Alonso García de la Puente, psicólogo del Hospital Centro de Cuidados Laguna, ha explicado la historia de Isabel: un caso de violación por parte de su padre, saliendo y entrando de la cárcel, la prostitución y las drogas. "Le dicen que tiene cáncer y de pronto, llega a un hospital donde tiene un psicólogo que le ayuda a gestionar la culpa, un trabajador social que se preocupa poor todo lo que ha sido su vida, un capellán y un médico que le quita los síntomas", ha explicado Alonso.