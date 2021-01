Un miembro de la OMS defiende en TRECE que "España está tardando demasiado en tomar medidas drásticas"

Santiago Mas Coma, catedrático de parasitología y miembro de la OMS, analiza en 'TRECE Al Día' analiza la situación sanitaria de nuestro país. El catedrático afirma que “de la variante sudafricana no sabemos tanto como de la británica, la inglesa a mi me asusta bastante por la increíblemente alta capacidad de transmisión que tiene y que ya hemos verificado que también es más patógena y más mortal”. Y señala que la variante sudafricana “tiene varas características comunes en lo que se refiere a las mutaciones con la británica, ya veremos, pero no es una buena noticia”.

Ante la subida de contagios por coronavirus en la tercera ola, el miembro de la OMS defiende en TRECE que “la Unión Europea está tardando demasiado en cerrar los aeropuertos, y aquí en España estamos tardando demasiado en tomar las medidas drásticas que hay que tomar”.

"Las compañías están muy desbordadas, el número de vacunas que se necesitan es muy alto y creo que tienen problemas de producción"

Respecto a las vacunas, el catedrático en parasitología manifiesta que “Alemania ha dicho que nos saquemos de la cabeza tener las cantidades que se esperaban en los tiempos esperados, no vamos a tener lo programado hasta abril”. Y explica que “Bruselas está intentando ponerse de acuerdo con las compañías y yo creo que las compañías están muy desbordadas, el número de dosis que se necesitan es muy alto y creo que tienen problemas de producción”.

Esta semana se ha producido una leve bajada de los infectados por COVID-19, y el miembro de la OMS declara que “los contagios están bajando, pero un día no quiere decir nada, a ver qué datos tenemos mañana, el lunes, sea como sea, los números que tenemos son demasiado altos, estas cantidades de miles contagios al día representa que días después esto va a repercutir en un aumento en los hospitales, en las UCIs, y tenemos que pensar que ya están suficientemente desbordados”. El catedrático opina que “yo de verdad me pregunto cómo consiguen los sanitarios resistir física y psicológicamente a la situación actual”.

"Con 3 o 4 semanas de confinamiento podría ser suficiente para bajar los contagios y llegar a una situación controlada"

Respecto al confinamiento total como posible medida, el catedrático expone que “para pasar de una situación de descontrol total como la que tenemos ahora, hoy en día ya no sirve para nada hacer un confinamiento como el de marzo, pero ahora con los conocimientos que tenemos actuales de este virus podemos decir que con 3 o 4 semanas podría ser suficiente para bajar los contagios y llegar a una tasa asequible, a una situación controlada”. y añade que “esto además serviría para acabar con la agonía que estamos produciendo a cantidad de sectores profesionales”.