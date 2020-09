El magistrado Ignacio González, en TRECE: “El indulto dejaría en papel mojado las decisiones de los jueces"

Ignacio González Vega, magistrado, ha analizado en 'TRECE al día' qué supondría el indulto de los presos separatistas para la Justicia en España. "El indulto aparece recogido en la Constitución, pero colisiona con las sentencias dictadas por los tribunales de justicia. Deja en papel mojado las decisiones de los jueces", ha afirmado.

Sobre cómo será este proceso y qué resultado dará a lugar, González Vega no lo tiene del todo claro: "No sé si va a ser un indulto total o parcial, si la reforma del código penal va a ser una reducción sustancial de las penas para los delitos de sedición y rebelión, o no".