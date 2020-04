Las consecuencias de la desescalada

En "TRECE al día" analizamos el Plan de Desescalada con el virólogo Adolfo García Satre. ¿Nos lo podemos permitir? "En algún momento hay que empezar, y hay que hacerlo cuando empiezan a mejorar las cosas, pero siempre tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Ver cómo afecta cada una de las medidas al número de contagios que hay. Eso nos va a hacer estar más preparados en el caso de que haya un nuevo brote, saber qué medidas dieron mejor resultado, sabiendo cómo funcionan las distintas olas de desconfinamiento". A la hora de predecir una posible evolución, el virólogo explica "puede que baje el número de contagios, porque se va a mantener cierto distanciamiento social, y eso lo va a favorecer. También va a contribuir el número de gente que haya sido infectada, y que tenga menos posibilidades de infectarse de nuevo, y, por último el aumento de temperatura va a hacer que bajen los contagios. Por tanto, la situación puede estar controlada, aunque no completamente durante el verano. Donde tenemos que tener más posibilidades de que las cosas se pongan peor es cuando vuelva el invierno y se produzca quizá una segunda ola. Tendremos que saber cómo parar esta segunda ola en caso de que se produzca"Sobre las novedades en torno a una vacuna y las noticias de una investigación que podría estar lista en septiembre, añade "se corre el peligro por ir demasiado deprisa de crear una vacuna que no esté demasiado bien y hacer que la población se ponga en una situación de falsa seguridad que dé lugar a algo peor. Por eso, hay que tener datos sólidos de que las vacunas están funcionando correctamente, y para eso hace más tiempo que el que tenemos hasta septiembre".Algonso García Sastre explicaen TRECE "siempre pensé que a lo largo de mi vida viviría una pandemia, lo que más me ha llamado la atención es que, a pesar de haberse hablado mucho de ello, no estuviésemos preparado. Se ha tardado tiempo en poder responder a esta pandemia para que no subiera el número de contagios como ha s