Juan Marín defiende en TRECE las nuevas medidas para Andalucía: "Hay informes científicos detrás"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, Juan Marín, ha sido entrevistado este viernes en 'TRECE al día', donde se ha pronunciado sobre las nuevas medidas y restricciones anunciadas por el Gobierno de la región que afectan a la movilidad y a la apertura de los locales de la hostelería y los comerciales: "Algunos piensan que cuando este Gobierno toma decisiones como las de ayer se hacen como si quisiésemos hacer daño a alguien", ha señalado Marín.

El dirigente de Ciudadanos en Andalucía ha justificado las restricciones que han estado aplicadas a la hostelería desde el punto de vista de la reducción de los brotes: "Del 5 de octubre al 1 de noviembre, antes de las medidas de cierre, de los 481 brotes que se registraron, 147 procedían de locales de ocio, más del 30%. Tras las medidas del cierre a las 18:00 del 2 al 9 de noviembre, de los 480 brotes solo 26, menos de un 5% procedían de ahí. No es capricho de la Junta, hacemos caso a los expertos y no entendemos las reacciones. Buscábamos ampliar la movilidad dentro de la comunidad autónoma y reactivar la hostelería, las medidas van en esa dirección, aunque no puedan contentar a todos. A partir del día 18, la hostelería puede abrir 14 horas al día. Hay informes científicos detrás de las decisiones que tomamos. Nuestra responsabilidad es primero salvar vidas, y después lo empleos".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía ha insistido en que su prioridad es la de "salvar vidas" y ha añadido que "otra cuestión es que haya pérdidas importantes económicas en sectores como la hostelería con quienes me he reunido, por eso abrimos la movilidad ínter provincias y a partir del día 18 en toda Andalucía. Hay 1.500 personas hospitalizadas hoy en Andalucía y 315 en la UCI. Hay que hacerlo compatible con la actividad productiva. Nunca el ánimo de este Gobierno es hacer daño a ningún sector. Hemos sido el único gobierno de este país que ha dotado con más de 667 millones de euros un plan de ayuda directa e indirecta a los sectores productivos".

Sobre la propagación de la covid-19, Marín señala en TRECE que "las características de los grupos sociales que provocan los contagios van evolucionando en función de los territorios. Cuando se hacen estudios diarios de la situación sanitaria, los distintos ítems que estamos obligados a controlar, nosotros tenemos que actuar en esa dirección. En Andalucía pasamos una primera ola tras la que pudimos abrir todo el verano, y esta situación ha obligado a tomar decisiones más restrictivas".

Por ello, Juan Marín aclara que "volvemos a abrir el espacio y esperamos que las Navidades transcurran con normalidad para que no nos veamos abocados a otra situación en la que se pierdan vidas. Si no hubieran dado resultado las medidas, ahora no se podría abrir la movilidad entre provincias. Hay que ser comprensibles y adaptables a la situación para poder salir adelante". Asimismo, ha aprovechado para rectificar y aclarar que, finalmente, "los allegados no se suprimen, por imposición del Gobierno de España lo hemos tenido que añadir si miran el boletín oficial de la Junta".