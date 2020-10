Juan Manuel Fernández: "La reforma del Poder Judicial no tiene encaje en la Constitución"

Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, analiza en 'TRECE al día' la reforma del CGPJ propuesta por el Gobierno. El vocal del Consejo expone su oposición a dicha reforma, y justifica que: "El juez tiene que ser independiente porque esa es la única manera de que en una democracia queden garantizados los derechos y las libertades de los ciudadanos".

Juan Manuel Fernández expone que: "En mi opinión, la reforma no tiene encaje en la Constitución, vulnera una cuestión fundamental que es el régimen de la mayoría cualificada de 3/5 que establece el artículo 122, no estamos ante un mero juego de sustituir una mayoría por otra, esta mayoría cualificada tiene el papel de garantía en la Constitución".

El vocal del CGPJ cree que: "Las instituciones deben renovarse, en los plazos establecidos constitucionalmente o legalmente, es una exigencia y lo hemos dicho en diversas ocasiones a lo largo de estos dos años que llevamos en funciones". No obstante, Juan Manuel Fernández no cree que la reforma propuesta sea la adecuada y señala que: "Pero esta renovación no puede hacerse de cualquier manera, de una manera que no tiene un soporte constitucional y donde tampoco se alcanza a ver las razones por las que son mayorías distintas las que se exigen para la elección de los vocales de procedencia no judicial a los vocales judiciales".

"Las instituciones deben renovarse, pero esta renovación no puede hacerse de cualquier manera"

Frente a la posible aplicación de la reforma, el vocal del CGPJ señala que: "Confío en que las fuerzas parlamentarias puedan alcanzar ese acuerdo que permita recuperar la normalidad institucional y que no se ponga en riesgo ni la separación de poderes ni la independencia judicial".