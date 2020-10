José Carlos Diez, economista: "Son unos presupuestos totalmente irreales, no se van a cumplir"

José Carlos Diez, economista, analiza en 'TRECE Al Día' si los presupuestos de Sánchez e Iglesias son los más adecuados para una crisis. El economista señala que: "Este Gobierno lleva desde el 2018 diciendo que va a subir los impuestos y no lo ha conseguido, no digo que no vaya a pasar pero es muy complicado sacar los presupuestos y más complicado con subida de impuestos".

"Es un cuadro un poco alejado de la realidad, han inflado significativamente las previsiones de ingresos y las de gastos"

Ante los presupuestos pactados por el Gobierno, el economista José Carlos Díez explica que "cuando haces un ejercicio presupuestario estás pensando lo que va a pasar en el futuro, por tanto, lo primero es ver un cuadro macroeconómico que es en lo que vas a basar la hipótesis". Ante el cuadro macroeconómico presentado por la ministra María Jesús Montero, el economista afirma que: "Es un cuadro un poco alejado de la realidad, han inflado significativamente las previsiones de ingresos, pero a lo que no estábamos acostumbrados es a que inflen también las previsiones de gasto". José Carlos Díez se muestra negativo y defiende que: "Creo que ni se va a cumplir el cuadro macroeconómico, ni se van a cumplir los ingresos previstos ni se van a cumplir los gastos previstos".

El economista José Carlos Díez justifica que: "Es absurdo hablar de algo que no se va a cumplir, tiene más sentido hablar de la ejecución de esos presupuestos a partir de enero del año que viene si se aprueban que de lo que están planteando, lo que están planteando es absurdo, son unos presupuestos totalmente irreales y puro marketing sin nada detrás".